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18:13, 21 мая 2024Мир

Германия продолжит считать Зеленского президентом Украины

Глава МИД ФРГ Бербок: Германия продолжит считать Зеленского президентом Украины
Анналена Бербок

Анналена Бербок. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Германия продолжит считать Владимира Зеленского президентом Украины, несмотря на истекший срок его полномочий. Об этом заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, сообщает ТАСС.

«Владимир Зеленский является законным, легитимным президентом Украины. И те задачи, которые стоят перед нами, мы будем решать вместе, мы будем сопровождать процессы реформ, которые проходят на Украине», — заявила глава МИД.

Бербок добавила, что «согласно конституции не только Украины, но и других стран» выборы не проводятся во время военного положения. В качестве примера глава ведомства привела Основной закон ФРГ, который разрешает проводить выборы только спустя шесть месяцев после окончания войны.

Ранее Бербок сообщила, что Германия собрала около одного миллиарда евро в рамках своей инициативы по поддержке сил противовоздушной обороны Украины.

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