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19:06, 21 мая 2024Бывший СССР

Глава Днепропетровской области сообщил о повреждении промышленного предприятия

Глава Днепропетровской области: в регионе повреждено промышленное предприятие

Фото: @dnipropetrovskaODA

Промышленное предприятие и объект инфраструктуры повреждены в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждены инфраструктурный объект, промышленное предприятие (...) газопровод и линии электропередачи», — написал глава региона. По его словам, под ударами оказались Никополь, а также Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская и Покровская общины.

Ранее о повреждении производственной инфраструктуры в Конотопе сообщила Сумская областная военная администрация (ОВА).

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      Валентин Карант
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