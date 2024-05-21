Глава Днепропетровской области сообщил о повреждении промышленного предприятия

Глава Днепропетровской области: в регионе повреждено промышленное предприятие

Промышленное предприятие и объект инфраструктуры повреждены в Никопольском районе Днепропетровской области Украины. Об этом сообщил глава областной администрации Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

«Повреждены инфраструктурный объект, промышленное предприятие (...) газопровод и линии электропередачи», — написал глава региона. По его словам, под ударами оказались Никополь, а также Марганецкая, Мировская, Красногригорьевская и Покровская общины.

Ранее о повреждении производственной инфраструктуры в Конотопе сообщила Сумская областная военная администрация (ОВА).