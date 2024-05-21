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16:42, 21 мая 2024Бывший СССР

Администрация Конотопа сообщила о повреждении производственной инфраструктуры

Администрация Конотопа: в городе повреждена производственная инфраструктура

Фото: Yakiv Liashenko / AP

Администрация Конотопа Сумской области сообщила о повреждении производственной инфраструктуры после атаки ВС России. Об этом Сумская областная военная администрация (ОВА) сообщила в своем Telegram-канале.

На месте работают оперативные службы, заявили в администрации, а последствия атаки уточняются. Воздушная тревога в области была объявлена в 13:44 мск.

Ранее глава местной ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона заявил, что в Сумской области Украины власти планируют эвакуировать несколько тысяч человек. Он рассказал, что из региона за прошедшие три дня было эвакуировано более тысячи человек, в числе которых 200 детей. По словам Артюха, эвакуации из Сумской области подлежат еще более шести тысяч человек.

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