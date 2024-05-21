Глава Николаевской области рассказал об опустевших из-за мобилизации улицах
Глава Николаевской области Украины Виталий Ким рассказал об опустевших из-за мобилизации улицах в регионе. Его слова передает ТАСС.
«У нас идет мобилизация, как и по всей стране. Есть свободные рабочие места, но из-за [отсутствия] бронирования люди боятся официально, возвращаясь, трудоустраиваться. (...) Люди перестраховываются, и после 18 мая меньше стало людей», — заявил Ким.
По его словам, администрация занимается обучением женщин, чтобы перекрыть дефицит кадров на коммунальных предприятиях и предприятиях критической инфраструктуры.
Ранее стало известно, что украинские сталелитейные заводы начали нанимать на работу женщин из-за нехватки мужчин, мобилизованных в вооруженные силы страны.
Так, менеджеры завода ArcelorMittal в Кривом Роге рассказали изданию, что увеличение нанимаемых предприятием женщин стало вопросом выживания бизнеса.