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17:25, 21 мая 2024Бывший СССР

Глава Николаевской области рассказал об опустевших из-за мобилизации улицах

Глава Николаевской области Ким рассказал об опустевших из-за мобилизации улицах

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Глава Николаевской области Украины Виталий Ким рассказал об опустевших из-за мобилизации улицах в регионе. Его слова передает ТАСС.

«У нас идет мобилизация, как и по всей стране. Есть свободные рабочие места, но из-за [отсутствия] бронирования люди боятся официально, возвращаясь, трудоустраиваться. (...) Люди перестраховываются, и после 18 мая меньше стало людей», — заявил Ким.

По его словам, администрация занимается обучением женщин, чтобы перекрыть дефицит кадров на коммунальных предприятиях и предприятиях критической инфраструктуры.

Ранее стало известно, что украинские сталелитейные заводы начали нанимать на работу женщин из-за нехватки мужчин, мобилизованных в вооруженные силы страны.

Так, менеджеры завода ArcelorMittal в Кривом Роге рассказали изданию, что увеличение нанимаемых предприятием женщин стало вопросом выживания бизнеса.

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      Валентин Карант
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