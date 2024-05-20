Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
16:04, 20 мая 2024Бывший СССР

На Украине заводы начали нанимать женщин из-за нехватки мужчин

FT: украинские заводы начали нанимать женщин из-за нехватки мужчин

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские сталелитейные заводы начали нанимать на работу женщин из-за нехватки мужчин, мобилизованных в вооруженные силы страны. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Так, менеджеры завода ArcelorMittal в Кривом Роге рассказали изданию, что увеличение нанимаемых предприятием женщин стало вопросом выживания бизнеса. «Если они продолжат мобилизацию, у нас не будет достаточного количества [людей] для работы», — сообщил исполнительный директор завода Мауро Лонгобардо.

По данным FT, из 18 тысяч работавших на предприятии до начала боевых действий мужчин были мобилизованы 3,5 тысячи. При этом отмечается, что женщины и раньше работали на предприятиях, но в основном на административных должностях, в то время как сейчас им приходится брать на себя более физически тяжелую работу.

Ранее стало известно, что на Украине объявили в розыск почти 100 тысяч уклонистов. По информации издания «Страна.ua», всего правоохранители получили запросы на поиски 94,5 тысячи избегающих мобилизации украинцев.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Курбатов
      Обсудить
      Последние новости

      МУС запросил ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля. Их подозревают в военных преступлениях

      Президент Израиля высказался об ордере МУС на арест Нетаньяху

      Россиянин покрасил волосы в желто-голубой и попал под административный штраф

      В российском городе жилой дом ушел под воду

      У берегов российского региона запечатлели явление фата-моргана

      Россиянкам раскрыли способы скрыть живот с помощью одежды

      Россияне расхотели покупать жилье

      Начался суд над россиянами по обвинению в серии диверсий и поджоге Су-24

      На Украине решили отправлять повестки по почте

      Генерал ВСУ заявил о выходящей из-под контроля ситуации на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше