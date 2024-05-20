На Украине заводы начали нанимать женщин из-за нехватки мужчин

FT: украинские заводы начали нанимать женщин из-за нехватки мужчин

Украинские сталелитейные заводы начали нанимать на работу женщин из-за нехватки мужчин, мобилизованных в вооруженные силы страны. Об этом сообщает Financial Times (FT).

Так, менеджеры завода ArcelorMittal в Кривом Роге рассказали изданию, что увеличение нанимаемых предприятием женщин стало вопросом выживания бизнеса. «Если они продолжат мобилизацию, у нас не будет достаточного количества [людей] для работы», — сообщил исполнительный директор завода Мауро Лонгобардо.

По данным FT, из 18 тысяч работавших на предприятии до начала боевых действий мужчин были мобилизованы 3,5 тысячи. При этом отмечается, что женщины и раньше работали на предприятиях, но в основном на административных должностях, в то время как сейчас им приходится брать на себя более физически тяжелую работу.

Ранее стало известно, что на Украине объявили в розыск почти 100 тысяч уклонистов. По информации издания «Страна.ua», всего правоохранители получили запросы на поиски 94,5 тысячи избегающих мобилизации украинцев.