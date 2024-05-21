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14:49, 21 мая 2024Экономика

Госдума одобрила введение лимита на переводы без открытия счета

Госдума приняла закон о лимите на переводы без открытия счета в 100 тысяч рублей

Фото: NordWood Themes / Unsplash

Госдума приняла сразу во втором и третьем чтениях закон об ограничении максимального разового размера денежных переводов для физлиц без открытия банковского счета до 100 тысяч рублей. Об этом сообщает ТАСС.

Как следует из пояснительной записки, одобренный депутатами документ был разработан с целью снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Согласно действующим правилам, при переводе средств, в том числе электронных, на сумму от 15 тысяч рублей гражданину достаточно предоставить банку свои паспортные данные для прохождения упрощенной идентификации. Максимальная сумма пересылаемых средств при этом не ограничена.

Член думского Комитета по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин ранее отмечал, что введение лимита существенно осложнит попытки мошенников списать деньги со счетов россиян. По его словам, огромный процент хищений средств после звонков злоумышленников был произведен именно через переводы без открытия банковского счета.

Уточняется, что новый закон начнет действовать по истечении 365 дней со дня официального опубликования, которому должно предшествовать его одобрение Советом Федерации и подписание главой государства. Столь долгая отсрочка связана с необходимостью перестройки кредитными организациями процессов проведения идентификации, изменения внутренних процедур и правил внутреннего контроля.

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      Дмитрий Воронин
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