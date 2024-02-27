В России введут лимит на переводы без открытия счета

Дума приняла в I чтении законопроект о лимите для переводов без открытия счета

Госдума 27 февраля приняла в первом чтении законопроект о лимите разовых денежных переводов без открытия банковского счета до 100 тысяч рублей. Об этом со ссылкой на депутатов сообщает РИА Новости.

Документ был разработан правительством для снижения рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма. Сейчас при переводе средств, в том числе электронных, на сумму от 15 тысяч рублей гражданину достаточно предоставить банку свои паспортные данные для прохождения упрощенной идентификации клиента-физлица. Максимальная сумма перевода при этом не ограничена. Авторы инициативы считают, что такая практика не согласуется с международными антиотмывочными стандартами и создает дополнительные риски непрозрачных операций. Документ предполагает ограничить 100 тысячами рублей максимальную сумму переводимых средств без открытия банковского счета.

Член Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин считает, что введение лимита существенно осложнит попытки мошенников списать деньги со счетов россиян. По его словам, огромный процент хищений средств после звонков злоумышленников был произведен именно через переводы без открытия банковского счета. «Принятие данного законопроекта позволит более тщательно и своевременно отследить преступную деятельность, в том числе направленную на финансирование диверсий», — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что россияне смогут бесплатно переводить деньги между своими счетами в разных банках с 1 мая 2024 года. Центробанк навсегда отменил комиссию на переводы самим себе до 30 миллионов рублей в месяц через Систему быстрых платежей. При переводе от одного человека к другому лимит останется прежним — 100 тысяч рублей в месяц. Комиссия за перевод выше этой суммы также не изменится — 0,5 процента от суммы перевода, но не более 1,5 тысячи рублей.