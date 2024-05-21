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15:25, 21 мая 2024Экономика

Госдума разрешила продавать спиртное в летних кафе

Госдума приняла закон, разрешающий продажу алкоголя в летних кафе

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, разрешающий торговлю алкогольными напитками в летних кафе. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что действие решения будет распространяться только на «сезонные залы обслуживания посетителей» — веранды, помосты, «дворики», которые являются неотъемлемой частью стационарного ресторана или кафе. Предполагается, что новые нормы заработают с 1 июня 2024 года, а получать новую лицензию либо предоставлять какие-либо разрешительные документы не потребуется.

По словам первого зампреда Комитета Госдумы по экономической политике Дениса Кравченко, в последние годы к депутатам стали обращаться рестораторы, жалующиеся на конфликтные ситуации, связанные с запретом распития алкоголя в летних залах. Он отметил, что с учетом положительного опыта Москвы, ранее разрешившей спиртное на верандах, у переживаний критиков проекта нет оснований.

Минфин и Минпромторг еще в 2022 году «концептуально поддержали» идею разрешить продажу алкоголя на летних верандах по всей России. В Минздраве тогда о ней высказывались неодобрительно.

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      Дмитрий Воронин
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