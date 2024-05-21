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15:29, 21 мая 2024Силовые структуры

Отчисленного студента МГУ с Украины выслали из России за помощь ВСУ

Отчисленного из МГУ студента с Украины депортировали из РФ за помощь ВСУ

Фото: Edgar Breshchanov / Globallookpress.com

Троицкий суд Москвы одобрил депортацию отчисленного из МГУ украинского студента Сергея Гулько, сообщает РИА Новости.

При этом сам Гулько покинул Россию еще 18 мая. Его местонахождение неизвестно.

Студент был арестован 3 апреля за неповиновение законному требованию сотрудника полиции. Никулинский районный суд Москвы постановил заключить Гулько под стражу. После 26 апреля Тверской районный суд рассмотрел два протокола и назначил ему арест на 12 суток по статье 20.3.1 («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства») КоАП.

По данным источников в правоохранительных органах, Гулько неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, а также публикации, направленные на сбор денег для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кроме того, он искал способы вступить в ряды ВСУ, находясь на территории России и призывал к ударам по Москве.

Ранее сообщалось, что суд арестовал жителя Иваново, обвиняемого в финансировании ВСУ.

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