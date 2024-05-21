РБК: объем досрочного погашения ипотеки за три месяца упал на 10 процентов

Объем досрочного погашения ипотеки заемщиками за первые три месяца 2024 года упал на 10 процентов по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. О том, что россияне стали реже гасить ипотеку раньше срока, пишет РБК со ссылкой на данные Центробанка (ЦБ).

В январе-марте соотечественники досрочно закрыли ипотечные долги на сумму в 397,4 миллиарда рублей. При этом объем досрочных погашений сокращается уже второй квартал подряд. В начале 2023-го показатель рос, но в октябре-декабре снизился на 7 процентов. Такая ситуация нетипична для конца года и объясняется повышением ключевой ставки. «Еще более значительное падение суммы досрочного погашения можно увидеть, если сравнить ее со средним совокупным ипотечным портфелем за период. Если в первом квартале 2023 года досрочно погасили 3,1 процента портфеля, то в первом квартале текущего года — лишь 2,2 процента», — подчеркнул директор группы рейтингов финансовых институтов агентства НКР Егор Лопатин.

Меньший объем погашений фиксировался лишь в третьем квартале 2022-го — тогда сумма достигла 342 миллиардов рублей. В целом за прошлый год россияне досрочно погасили жилищные кредиты более чем на 2 триллиона рублей.

Ранее стало известно, сколько времени необходимо россиянам для погашения ипотеки — на это граждане потратят 25 лет. Учитывая среднюю продолжительность жизни в России, выплата кредита займет треть жизни.