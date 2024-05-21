Известный российский комик рассказал об учебе в школе с порноактрисой

Известный российский стендап-комик Илья Куруч рассказал, что учился в школе с будущей порноактрисой. Об этом он заявил в подкасте «Правило 34», видео доступно на YouTube.

«Я в школе сидел за одной партой с девушкой, которая стала порноактрисой. До девятого класса мы сидели вместе», — раскрыл юморист.

По словам Куруча, его одноклассница вела активную половую жизнь и в девятом классе забеременела, после чего ушла из школы. Спустя годы в его родном городе узнали из СМИ, что девушка работает порноактрисой.

Как отметил комик, он и его одноклассники не восприняли новость негативно. «Класс дружный был. Я рад, главное, чтобы у нее все хорошо было», — добавил Куруч.

Ранее стендап-комик Лука Хиникадзе рассказал, что во время просмотра порно заметил на видео школу, в которой учился. По словам юмориста, впоследствии он также встретил порноактрису из этого ролика.