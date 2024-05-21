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04:22, 21 мая 2024Россия

Кабмин одобрил компенсацию за работу в праздники при увольнении

Правительство одобрило компенсацию за работу в праздники при увольнении

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Правительство одобрило поправки в Трудовой кодекс, согласно которым работодатели обязаны будут компенсировать работникам неиспользованные отгулы за труд в праздничные и выходные дни при увольнении. Об этом пишут «Известия».

Доцент Юридического института РУДН Софья Мореева подчеркнула, что по ТК несовершеннолетних и беременных женщин нельзя привлекать к работе в выходные и праздники вообще.

Ранее в Госдуму внесли проект закона о досрочном увольнении с военной службы многодетных граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Инициатива затрагивает россиян, семьям которых присвоен статус многодетной в течение года с момента призыва.

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      Юлия Мискевич
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