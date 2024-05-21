Кендалл Дженнер показала селфи топлес

Американская модель и участница телевизионного реалити-шоу «Семейство Кардашьян» Кендалл Дженнер снялась топлес и показала селфи фанатам. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

28-летняя манекенщица запечатлела себя, расположившись боком к зеркалу. Так, на черном-белом кадре оказалась видна ее фигура по пояс, часть согнутой в колене ноги и висевшее за спиной полотенце.

Фото: @kendalljenner

При этом знаменитость распустила влажные волосы и сделала маникюр со светлым лаком. Также она скрыла часть лица за фотоаппаратом Contax и положила руку на обнаженную грудь.

Ранее в мае дочь супермодели Моники Беллуччи и актера Венсана Касселя манекенщица Дева Кассель снялась в откровенном образе для журнала Marfa.