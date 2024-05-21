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09:43, 21 мая 2024Из жизни

Контракт 13-летнего Лионеля Месси на салфетке продали за 88 миллионов рублей

Первый контракт Месси на салфетке продали с аукциона за 88 миллионов рублей

Фото: Manu Fernandez / AP

Контракт на салфетке, который связал юного Лионеля Месси с футбольным клубом «Барселона» продали с аукциона. Об этом пишет BBC News.

Британский аукционный дом продал салфетку с первым контрактом известного футболиста Лионеля Месси, который его отец заключил для 13-летнего сына 25 лет назад. Тогда Хорхе Месси и агенты мальчика встретились в теннисном клубе Барселоны со спортивным директором «Барселоны» Карлесом Рексаком, чтобы обсудить судьбу молодого футболиста. Хорхе Месси пригрозил забрать сына обратно в Аргентину, опасаясь, что контракт с ним так и не заключат. Рексак попросил у официанта бумагу и набросал на предложенной салфетке основные условия соглашения. На импровизированном документе от 14 декабря 2000-го года стоят подписи всех участников сделки.

Салфетка была продана в ходе онлайн-аукциона, владельцем лота выступил агент Месси, Орасио Гаджиоли — его подпись также стоит на контракте. Начальная стоимость контракта перед началом торгов составила 300 тысяч фунтов стерлингов (36,6 миллиона рублей). Документ был продан за 762,4 тысячи фунтов стерлингов (88 миллионов рублей).

Месси провел почти два десятилетия в «Барселоне» после того, как приехал из Аргентины в подростковом возрасте, чтобы играть в молодежном составе. Он начал играть за основную команду в 2004 году и провел в клубе 17 сезонов. Он помог «Барселоне» выиграть все крупные первенства, включая Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Месси покинул «Барселону» и перешел в «Пари Сен-Жермен» летом 2021 года. После этого он перешел в «Интер Майами».

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