Лето в Москве началось раньше срока

Центр «Фобос»: метеорологическое лето наступило в Москве на 9 дней раньше срока

Метеорологическое лето в Москве наступило раньше климатической нормы на девять дней. Об этом сообщили синоптики центра «Фобос».

По словам специалистов, с 17 мая температура воздуха пятый день подряд превышает отметку в 15 градусов Цельсия. В среду, 22 мая, ожидается небольшое похолодание, но ниже этого показателя столбики термометров не опустятся.

«А вот в четверг и пятницу средний фон температур прогнозируется немного ниже плюс 15 градусов, однако эти два дня не смогут аннулировать накопленную положительную температурную аномалию, которая к исходу сегодняшнего дня составит около 7–8 градусов, а завтра еще подрастет. Дальнейшие прогнозы также настраивают на тепло, которое продержится в регионе как минимум до конца календарной весны», — спрогнозировали метеорологи.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал москвичам летнюю погоду к концу недели. Столбики термометров будут колебаться в пределах плюс 21-26 градусов Цельсия, пообещал синоптик.