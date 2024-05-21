Москвичам пообещали летнюю погоду

Синоптик Вильфанд: к концу недели в Москве потеплеет до плюс 26 градусов

К концу этой недели москвичей ждет летняя погода, столбики термометров будут колебаться в пределах плюс 21-26 градусов. Об этом «Вечерней Москве» рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Во вторник, 21 мая, во второй половине дня в столичном регионе сложатся условия для «дождя летнего типа», отметил синоптик. Осадки пройдут местами и будут кратковременными. Не исключена вероятность грозы в некоторых частях Москвы и Подмосковья. Погода будет теплой, температура перешагнет отметку 20 градусов.

В ночь на среду, 22 мая, ожидается плюс 10-12 градусов. Днем дожди прекратятся, температура воздуха составит плюс 21-23 градуса. В ночь на пятницу, 23 мая, немного похолодает — температура опустится до плюс 5-8 градусов. В дневные часы перед выходными прогнозируется от 15 до 20 градусов тепла. В субботу и воскресенье, 25 и 26 мая, ожидается уже летняя погода, без осадков, с температурой воздуха 21-26 градусов, пообещал Вильфанд.

Ранее на вторник, 21 мая, в столице был объявлен «желтый» уровень погодной опасности из-за возможной грозы с порывами ветра до 15 метров в секунду.