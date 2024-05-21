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15:39, 21 мая 2024Бывший СССР

Названа цель выравнивания линии фронта под Харьковом

Военный эксперт Глазунов: выравнивание линии фронта позволит избежать окружения

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные выравнивают линию фронта под Харьковом, чтобы избежать окружения, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил эффект от таких действий.

Выравнивание линии фронта идет, чтобы не было окружения, чтобы части не попали в мешок

Олег Глазуноввоенный эксперт

«В этом нет ничего такого смертельного или опасного для наших войск, это обыкновенные позиционные военные действия. Отдельные части вырываются вперед, а остальные чуть-чуть отстают, получается, у той части, которая вырвалась вперед, есть проблема, что могут ударить во фланге и окружить. Поэтому и делается выравнивание фронта, чтобы наши части не попали в окружение. Это обыкновенная процедура», — сказал он.

Как заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Виталий Ганчев, российские военные начали постепенно выравнивать линию фронта под Харьковом. Он сообщил, что российские силы занимают выгодные позиции для дальнейшего наступления.

Чиновник также утверждает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают под Волчанск все возможные резервы, в том числе из районов Купянска и Краматорска. По его словам, Киев старается любыми силами сдержать наступление Москвы.

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