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15:20, 21 мая 2024Мир

Лондон передал Киеву более 100 списанных автомобилей

Independent: Великобритания передала Украине более 100 cписанных автомобилей

Фото: Simon Dawson / Reuters

Великобритания передала Украине более 100 автомобилей, списанных по программе утилизации Ulez с момента ее запуска 15 марта. Об этом сообщает газета The Independent.

Данная программа создана для борьбы с загрязнением Лондона из-за автомобилей, не соответствующих минимальным стандартам выбросов. Владельцы таких автомобилей должны платить ежедневную плату в размере 12,5 фунтов стерлингов (около 1,4 тысячи рублей).

Ulez позволяет жителям, малому бизнесу, индивидуальным предпринимателям и благотворительным организациям, утилизирующим несоответствующие автомобили, претендовать на различные гранты.

Отмечается, что списанный автомобиль может быть отправлен на Украину, если он может помогать в оказании медицинской помощи или эвакуации людей из опасных районов.

«Машины, которые могли бы пойти на металлолом, спасают жизни на Украине», — отметил представитель организации BUAID, занимающейся поставками транспорта на Украину.

Ранее министр обороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что поставил бы деньги на победу Украины. По его словам, он не сомневается, что Западу необходимо и далее поддерживать Украину и не допускать уступок со стороны Киева.

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      Семен Александров
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