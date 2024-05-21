Раскрыта опасность для марсианских колоний

arXiv: орбиту Марса пересекает большое число потенциально опасных астероидов

Команда астрономов из Нанкинского университета в Китае раскрыла, что на орбите Марса, скорее всего, находится большее число потенциально опасных астероидов, чем на орбите Земли. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv.

Эти астероиды достаточно велики, чтобы нанести серьезный удар по поверхности Марса, и представляют угрозу для будущих человеческих колоний. По аналогии с околоземными объектами они представляют собой подгруппу околомарсианских объектов, орбита которых проходит в непосредственной близости с планетой. Согласно оценкам, вероятность столкновения опасного астероида с Марсом примерно в 2,5-3 раза выше, чем с Землей.

Астрономы рассмотрели подмножество потенциально опасных астероидов и сравнили их с аналогичными данными для Земли. Исследователи обнаружили, что около 17 тысяч таких небесных тел могут приблизиться к Марсу или столкнуться с ним, в то время как для Земли подобных объектов насчитывается около 4700.

В ходе моделирования использовались данные о прошлых ударах по Марсу, а также информация об астероидах, траектории которых пересекают орбиту Марса, а также учитывалась близость планеты к поясу астероидов. Команда отмечает, что в среднем существует 52 потенциально опасных астероида, которые, вероятно, ежегодно направляются к Марсу и могут быть видны с Земли. Это означает, что при наличии достаточного количества данных можно было бы предсказать столкновение или опасное приближение объектов к Марсу.

Новые телескопы, которые появятся в ближайшем будущем, смогут значительно улучшить оценки количества околомарсианских объектов, находящихся на пути к столкновению с планетой, а также потенциально опасных астероидов, что поможет в разработке стратегий для защиты будущих колонистов на Марсе.