Мать с семилетним ребенком выпали из окна в российском городе

В Калининграде из окна четвертого этажа выпали мать с семилетним ребенком

В Калининграде из окна четвертого этажа выпала 30-летняя женщина и ее семилетний ребенок. Об этом сообщило управление Следственного комитета (СК) по Калининградской области, передает ТАСС.

Женщина получила несовместимые с жизнью травмы, ее дочь госпитализировали. О состоянии девочки информации не приводится. Следователи после случившегося начали проверку.

Как уточняет местное издание «Клопс» со ссылкой на источник в экстренных службах, до случившегося мать девочки позвонила в полицию и произнесла что-то невнятное. Полицейские вызвали на место происшествия спасателей, однако они не смогли попасть в квартиру к матери с ребенком.

«У матери на руках видны следы многочисленных инъекций, дома страшный беспорядок», — сообщил собеседник издания.

Ранее в Екатеринбурге женщина с ребенком выпрыгнули из окна. Замерзшую мать с ребенком нашли утром у подъезда одного из жилых домов. Как объяснили в МВД, женщина выпрыгнула из окна из-за навязчивого страха.