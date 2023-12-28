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11:05, 28 декабря 2023Россия

Раскрыта причина прыжка из окна раздетой россиянки с ребенком

МВД: екатеринбурженка с ребенком выпрыгнула из окна из-за мнимой опасности

Кадр: E1.RU

Жительница Екатеринбурга с ребенком выпрыгнула из окна из-за навязчивого страха. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МВД России.

Замерзшую россиянку с ребенком нашли утром у подъезда одного из жилых домов.

В МВД пояснили, что горожанке померещилось «что-то страшное и опасное» под кроватью. Там сообщили, что женщина злоупотребляет алкоголем. Сын россиянки не получил травм и обморожений, его передали отцу, отметил собеседник агентства. Женщину госпитализировали с переломами.

Ранее житель Москвы упал с пятого этажа, пытаясь сбежать от несуществующих полицейских. Перед этим он выпивал в компании знакомых. Мужчина выбежал на балкон после звонка в дверь и попытался спуститься по водосточной трубе, но сорвался вниз. Его доставили в больницу.

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      Алан Босиков
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