Раскрыта причина прыжка из окна раздетой россиянки с ребенком
Жительница Екатеринбурга с ребенком выпрыгнула из окна из-за навязчивого страха. Об этом РИА Новости сообщили в региональном главке МВД России.
Замерзшую россиянку с ребенком нашли утром у подъезда одного из жилых домов.
В МВД пояснили, что горожанке померещилось «что-то страшное и опасное» под кроватью. Там сообщили, что женщина злоупотребляет алкоголем. Сын россиянки не получил травм и обморожений, его передали отцу, отметил собеседник агентства. Женщину госпитализировали с переломами.
Ранее житель Москвы упал с пятого этажа, пытаясь сбежать от несуществующих полицейских. Перед этим он выпивал в компании знакомых. Мужчина выбежал на балкон после звонка в дверь и попытался спуститься по водосточной трубе, но сорвался вниз. Его доставили в больницу.