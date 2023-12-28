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07:39, 28 декабря 2023Россия

Обмороженную россиянку с ребенком нашли у подъезда жилого дома

На Опалихинской улице в Екатеринбурге нашли обмороженную женщину с ребенком
Екатеринбург

Екатеринбург. Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

В Екатеринбурге на Опалихинской улице у подъезда жилого дома нашли обмороженную женщину с ребенком, на которых не было верхней одежды. Об этом сообщил е1.ru.

Россиянку с сыном госпитализировали. «Очень повезло, что утром рано вышел сосед. Это было в 5 часов утра. Мужчина из подъезда пошел на работу и увидел под крыльцом женщину с ребенком», — рассказал очевидец случившегося.

В декабре в Омске в мусорном контейнере на улице Малиновского нашли пакет с замерзшей новорожденной девочкой. Младенца без признаков жизни обнаружил местный житель, выносивший мусор, девочка родилась вне больницы. Предварительно, ребенка оставили на улице еще живым. Правоохранительные органы ищут мать новорожденного.

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      Анастасия Шейкина
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