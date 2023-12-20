Пакет с замерзшей новорожденной девочкой нашли в мусорке в российском городе

В Омске в мусорном контейнере нашли пакет с замерзшей новорожденной девочкой

В Омске в мусорном контейнере на улице Малиновского нашли пакет с замерзшей новорожденной девочкой. Об этом пишет РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По информации издания, младенца без признаков жизни обнаружил местный житель, выносивший мусор. Выяснилось, что девочка родилась вне больницы. Предварительно, ребенка оставили на улице еще живым.

Сейчас полиция разыскивает мать девочки. Возбуждено уголовное дело.

Ранее в Екатеринбурге прохожий случайно обнаружил в сугробе пакет с новорожденным ребенком. В тот момент температура воздуха в городе опускалась до минус 20 градусов. Как рассказала местная жительница, мать младенца рожала дома одна. Когда полицейские пришли к россиянке домой, та пребывала в шоковом состоянии, вся квартира была в крови. Малыша госпитализировали в тяжелом состоянии. Врачи подключили его к аппарату искусственной вентиляции легких.