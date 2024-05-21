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07:00, 21 мая 2024Среда обитания

Российский университет получил сотни миллионов рублей на борьбу с микропластиком

Новгородский университет получил 500 миллионов рублей на борьбу с микропластиком

Фото: Unsplash

Команда Новгородского университета (НовГУ) вместе с итальянским профессором Джозе Кенни выиграла грант Минобрнауки на 500 миллионов рублей на борьбу с микропластиком. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Андрей Никитин.

Научный международный проект касается новых подходов к решению проблемы микропластика как потенциальной угрозы человеку и окружающей среде. По словам Никитина, мегагранты — это престижная программа международного сотрудничества российских вузов и научных организаций с учеными мирового уровня. Получение такого гранта позволит привлекать в регион крупнейших ученых, делать прорывные научные исследования и готовить высококвалифицированные кадры.

Ранее итальянские исследователи под руководством доктора медицины Франческо Пратичизо обнаружили связь между микрочастицами пластика, попадающими в человеческий организм, и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Эксперты пришли к выводу, что присутствие микропластика внутри артерий увеличивает риск сердечного приступа или инсульта примерно в четыре раза.

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      Мария Черкасова
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