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01:10, 21 мая 2024Россия

Минздрав планирует расширить перечень наркотических средств

Минздрав предложил внести «Тапентадол» в перечень наркотических средств

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Министерство здравоохранения РФ предложило внести обезболивающий препарат «Тапентадол» в перечень наркотических средств. Соответствующий документ появился на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

Отмечается, что препарат используется при острой и хронической боли, а по клиническому эффекту близок к морфину. Минздрав планирует внести «Тапентадол» в перечень наркотических средств и ограничить его оборот. Согласно инициативе, квота на ввоз и хранение лекарства составит 1,1 миллиона граммов.

Ранее депутат Госдумы Ярослав Нилов опубликовал в своем Telegram-канале список лекарств, после которых якобы нежелательно или запрещено управлять автомобилем. Однако в Минздраве позднее заверили, что перечень медикаментов носит информационный характер.

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      Евгений Силаев
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