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20:15, 21 мая 2024Путешествия

Мощная турбулентность покалечила десятки пассажиров летевшего в Азию самолета

Yahoo News: из-за мощной турбулентности на рейсе из Лондона пострадал 71 человек

Кадр: Telegram-канал «На видео видно»

Число пострадавших в результате мощной турбулентности, в которую попал самолет авиакомпании Singapore Airlines, выросло до 71. Об этом сообщается в треде Yahoo News UK.

Уточняется, что в главной больнице Бангкока подтвердили, что после инцидента к ним поступил 71 пациент с травмами различной степени тяжести. Шестеро из них находятся в критическом состоянии.

Ранее сообщалось, что из-за сильной турбулентности на рейсе из Лондона в Сингапур были покалечены десятки пассажиров, а одного путешественника спасти не удалось. Всего на борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Самолет вылетел из столицы Великобритании вечером в понедельник, 20 мая, но был вынужден сменить курс и приземлиться в Бангкоке.

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      Марк Успенский
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