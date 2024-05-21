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15:42, 21 мая 2024Экономика

Москвичка обнаружила в унитазе удава

Жительница Москвы обнаружила удава в своем унитазе

Фото: David Clode / Unsplash

Жительница Москвы обнаружила большого удава в своем унитазе. На инцидент в столице обратил внимание Telegram-канал Baza.

Случай произошел в многоэтажном жилом доме на Елисейской улице. Хозяйка одной из квартир увидела соседского питона, вылезавшего из унитаза. Выяснилось, что рептилия сбежала из находящейся рядом квартиры, пока ее владельцы проводили уборку в террариуме.

Ранее на юге Москвы спасатели выловили проникшую в жилой дом ондатру. Жильцы здания обнаружили необычного грызуна в подвале и приняли его за огромную крысу. Приехавшие на место спасатели обнаружили забившуюся в угол и испытывающую сильный стресс ондатру. Они поймали животное и выпустили его в ближайший водоем.

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      Александра Качан
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