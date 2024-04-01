Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
17:11, 1 апреля 2024Экономика

Москвичи обнаружили в доме необычного грызуна

Спасатели выловили ондатру из подвала дома в Южном Бутове

На юге Москвы спасатели выловили проникшую в жилой дом ондатру. Внимание на ситуацию обратили в сообществе ГКУ «Московский авиационный центр» в социальной сети «ВКонтакте».

Утром в понедельник, 1 апреля, жители дома на улице Академика Семенова в районе Южное Бутово обнаружили необычного грызуна в подвале и приняли его за огромную крысу, заявив, что она «бегает и пугает людей». Приехавшие на место спасатели увидели ондатру, которая забилась в угол и испытывала стресс. На видео попал момент, как спасатель выпускает животное в ближайший водоем, после чего зверь уплывает.

В марте сообщалось, что жильцы одной из квартир многоэтажки, расположенной на проезде Шокальского в районе Северное Медведково, обнаружили в своей спальне змею.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Задержанные в Дагестане боевики оказались связаны с террористами из «Крокуса». Какова была их роль?

      Россияне из затопленных сел вышли рыбачить во дворы

      Вторая ракетка России высказалась о возможном выступлении на Олимпиаде

      ОДКБ ответила Пашиняну на вопрос о зоне своей ответственности

      Анонсировано важное нововведение в Петербурге

      В Японии начали бороться с подделывающими виски иностранцами

      Российский стилист предрек кроссовкам на танкетке возвращение в моду

      Россиянка побывала в Болгарии и описала ее фразой «напоминает Крым»

      Следователи нашли еще одного фигуранта дела о теракте в «Крокусе»

      В России назвали возможных представителей страны на Олимпиаде

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше