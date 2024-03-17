Москвичи нашли в спальне змею

Змею поймали в спальне жителей столичного района Северное Медведково

Сотрудники столичного Пожарно-спасательного центра поймали змею оранжевого цвета, обнаруженную москвичами в их собственной спальне, сообщили в Департаменте по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Жильцы многоэтажки, расположенной на проезде Шокальского в районе Северное Медведково, 17 марта обратились к спасателям с соответствующей просьбой. Прибывшие сотрудники при помощи специального инструмента поместили не пострадавшую в результате операции рептилию в пластиковую коробку, отметили в ведомстве. О том, как пресмыкающееся попало в квартиру, пока ничего не сообщается.

В начале сентября прошлого года москвичка обнаружила змею в своей ванной комнате. Рептилия неизвестным образом попала в барабан стиральной машины, дверца которой была закрыта.