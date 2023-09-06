Москвичка нашла змею в стиральной машине

«360»: змея заползла в ванную жительницы московского района Новогиреево

Змея заползла в ванную жительницы Перовской улицы московского района Новогиреево. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник.

Несмотря на скромные размеры пресмыкающегося, москвичка вызвала экстренные службы. Каким образом змея пролезла в барабан закрытой стиральной машины, специалисты пока не выяснили.

Это не первый случай вторжения рептилии в жизнь москвичей. Ранее, в августе, Telegram-канал Mash рассказал, что на московском оборонном ракетно-космическом предприятии МАК «Вымпел» рабочие обнаружили змею длиной полтора метра в контейнере с оборудованием из Уссурийска. Едва не укусив одного из заводчан, змея, однако, не смогла вырваться наружу до приезда спасателей. В том же месяце жители дома на Шаболовке в Москве наблюдали, как по дверям, стенам и во дворе их комплекса ползала огромная рептилия. По предположениям соседей, змея могла сбежать от местного квартиранта.

В апреле этого года шотландец обнаружил змею в собственном туалете. Пресмыкающееся заползло в комнату, когда владелец квартиры справлял нужду. В проникновении змеи в свой дом он заподозрил недоброжелателей.