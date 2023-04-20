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22:09, 20 апреля 2023Из жизни

Заползшая в туалет змея помешала мужчине справить нужду

Edinburgh Live: в Великобритании змея заползла в туалет к мужчине и напугала его

Фото: Mee_Noi / Shutterstock / Fotodom

Житель шотландского города Броксберн, Великобритания, Терри Фэрли обнаружил змею в туалете у себя квартире, когда пытался справить нужду. Об этом сообщает Edinburgh Live.

Мужчина нашел змею в ночь на 15 апреля, когда вернулся домой из паба. Оказавшись в квартире, он сразу направился в туалет. Фэрли сел на унитаз и в этот момент заметил змею, заползшую в ванную комнату. Рептилия настолько напугала мужчину, что он спрыгнул с унитаза и выбежал из туалета.

Фэрли собирался связаться с Шотландским обществом по предотвращению жестокого обращения с животными, однако, осознав, что его сотрудники не работают ночью, позвонил в полицию. Сотрудники правоохранительных органов узнали, что у соседей мужчины есть змеи, и, предположив, что рептилия могла сбежать из чужой квартиры, рекомендовали поговорить с ними. Фэрли стучал в дверь к жителям соседней квартиры, однако ему никто не ответил.

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На помощь к напуганному мужчине пришли другие соседи. Они поместили змею в стеклянную банку и согласились подержать ее у себя до утра. На следующий день сотрудники службы по предотвращению жестокого обращения с животными забрали рептилию.

Несмотря на то что у соседей Фэрли есть змея, он уверен, что кто-то специально положил ее к нему в почтовый ящик. По его мнению, рептилия не могла оказаться в квартире никаким другим способом. «Все остальные двери были закрыты, и единственный доступ в прихожую был через мою входную дверь», — говорит он.

Мужчина добавил, что хочет переехать после пережитого потрясения. «Я не думаю, что хочу жить здесь дальше. Это очень сильно меня потрясло, и я долго не смогу этого забыть», — признается он.

Ранее сообщалось, что 16-летняя Онья Ли Голайти из США голыми руками поймала трехметрового питона, пробравшегося во двор соседа. По словам отца девушки, во время поимки она беспокоилась лишь о безопасности змеи, а не о собственной.

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Алиса Удовик
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