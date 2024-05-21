Жители Подмосковья пожаловались на возрождение старого мусорного полигона

Жители подмосковной Щербинки пожаловались на открытие старого мусорного полигона

Возле деревни Щербинка в городском округе Домодедово Московской области возродили закрытый мусорный полигон. Протекающая неподалеку река Конопелька катастрофически загрязнена, передает портал MSK1.ru, ссылаясь на местных жителей.

Полигон был закрыт более 40 лет назад и рекультивирован. Однако в 2021 году неизвестные вскрыли его и начали активно свозить туда отходы. Вскоре к ним присоединились и другие. «Мы смотрели и фиксировали с датами, что мусор прибавляется. Нам непонятно, на каком основании полигон, который был еще давно закрыт, неожиданно решили возродить», — жалуются местные жители.

Отмечается, что полигон источает зловоние, а в Конопельке гибнет рыба. Кроме того, летом комплекс провоцирует пожары. «Сейчас начнется жара, этот весь мусор вспыхнет, и будем этим смрадом дышать. У нас деревня небольшая. В таком состоянии это может сколько угодно продолжаться под видом "закрытого" полигона», — поделилась местная жительница, опасаясь, что вскоре вся деревня превратится в большую свалку.

Ранее мусор перекрыл поток в ингушских реках Сурхахинка и Кенч. Из-за регулярного сброса кирпичей, грунта, глины, пластика и железобетонных изделий водоемы заболачиваются.