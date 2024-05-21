Мужчины и женщины перечислили главные уничтожающие страсть привычки партнеров

Эксперт по отношениям Трейси Кокс опросила мужчин и женщин, о моментах, когда те поняли, что их страсть к партнеру угасла и на основании полученных данных составила список привычек, уничтожающих любовь. Ее выводы публикует издание Daily Mail.

По словам Кокс, существует множество способов физически оттолкнуть партнера: вредные привычки, плохая гигиена, изменение внешности. В частности, один из собеседников эксперта понял, что браку пришел конец, когда партнерша стала с отвращением смотреть на его пенис. «Однажды, пока мы мыли посуду, я в шутку вытащил член. Выражение ее лица рассказало мне все. Она смотрела одновременно с ужасом и отвращением. После этого я уже не мог заниматься с ней сексом», — посетовал он.

Другой респондент признался, что его чувства к супруге угасли из-за ее раздражительности. Жена собеседника Кокс всегда была сексуальной, носила узкие джинсы с высокими сапогами, но когда ей исполнилось 40 лет, все изменилось. Она набрала несколько килограммов, что сделало ее еще более привлекательной в глазах супруга, но стала носить мешковатую одежду.

Я все время говорю ей, какая она великолепная, но это ничего не меняет. Она коротко подстригла волосы и перестала пользоваться косметикой. Кроме того, набранный вес сделал ее нервной и раздражительной. Она сделала все, чтобы оттолкнуть меня от себя. Не помогают даже мои комплименты из сообщения мужчины Трейси Кокс

Еще один участник опроса рассказал, что потерял интерес к партнерше, когда та перестала получать удовольствие от секса. «Когда мы занимаемся любовью, она не стонет и даже не старается сделать вид, что ей приятно. Однажды она мастурбировала мне, а когда я взглянул в зеркало, увидел, что ее лицо перекошено», — объяснил он.

Женщины чаще всего жаловались на проблемы с сексом, обиды на партнера и отсутствие помощи по хозяйству. Так, одна из них рассказала, что у мужа либидо всегда было выше, чем у нее, но им удавалось находить компромисс. Однако со временем секс начал вызывать у женщины отвращение. «Я не могу объяснить почему, но когда я смотрю на его пенис, хочу смеяться. Мысль о близости заставляет меня содрогаться. Мне 26 лет, этого не должно происходить, и это положит конец моему браку, если я не разберусь с проблемой», — призналась она.

Другая участница опроса заявила, что ее страсть угасла из-за привычек и поведения мужа. По ее словам, у него такой большой живот, что он не может надеть обувь. Кроме того, ее избранник целыми днями носит одну и ту же футболку, ковыряет в носу, рыгает.

Он думает, что это смешно и мило, но меня это раздражает. Он удивляется, почему я притворяюсь спящей, когда он приходит в спальню, но кто захочет интима с таким человеком? потерявшая страсть женщина

Еще одна женщина добавила, что перестала любить мужа, потому что тот не помогает ей с бытовыми делами. «Мы оба трудимся на ответственных работах. Но он ждет, что дом будет на мне лишь потому, что я женщина. Я выбиваюсь из сил, а он лежит на диване и смотрит телевизор. И мне хочется ударить его, когда он инициирует секс», — заключила она.

Ранее психотерапевт Андрей Булах назвал способы вернуть страсть в супружеский секс. В частности, он посоветовал заботиться о желаниях партнера.