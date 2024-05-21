Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:00, 21 мая 2024Интернет и СМИ

На российском канале показали передачу Такера Карлсона

На канале «Россия 24» показали передачу журналиста Такера Карлсона
СюжетИнтервью Путина Такеру Карлсону
Такер Карлсон

Такер Карлсон. Фото: Amr Alfiky / Reuters

На канале «Россия 24» показали передачу Tucker американского журналиста Такера Карлсона. Выпуск проекта доступен на платформе «Смотрим».

Российский телеканал опубликовал выпуск передачи Карлсона, посвященный клещам и болезни Лайма. В эфире передачи журналист обсудил проблему распространения заболевания с автором медицинских книг Крис Ньюби, которая связала такую тенденцию с тем, что, по ее словам, Соединенные Штаты создают биологическое оружие.

В описании выпуска передачи, опубликованного 18 мая, указано, что Tucker является совместным проектом канала «Россия 24» и «Карлсон ТВ» — проекта, который занимается переводом и озвучкой американских политических шоу. При этом аналогичный ролик без русского перевода доступен на YouTube-канале журналиста и выпущен 10 мая.

Ранее Карлсон назвал вопрос, который он планировал задать президенту России Владимиру Путину, но исключил из общего списка. Журналист рассказал, что собирался спросить у российского лидера, почему в Кремле отсутствуют темнокожие сотрудники.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Беседа главы государства с американским журналистом продолжалась два часа шесть минут. В ходе встречи они обсудили ход конфликта России и Украины, а также поговорили об участии США в военных действиях.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Арестован бывший командующий 58-й армией. Почти год назад генерал заявлял о «сложной ситуации» с начальством

      В США заявили о разгроме ВСУ и конце конфликта на Украине

      Володин заступился за русского философа Ильина

      В России подорожал бензин после разрешения на экспорт

      Командир «Ахмата» заявил о расколе украинских элит

      На Западе заявили об уничтожении украинской энергетики

      В российском городе супружеская пара обманывала желающих снять жилье

      Канада ввела новые санкции против россиян

      Сбежавшая от родни чеченка раскрыла детали конфликта у отделения МВД

      На российском канале показали передачу Такера Карлсона

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше