На российском канале показали передачу Такера Карлсона

На канале «Россия 24» показали передачу журналиста Такера Карлсона

На канале «Россия 24» показали передачу Tucker американского журналиста Такера Карлсона. Выпуск проекта доступен на платформе «Смотрим».

Российский телеканал опубликовал выпуск передачи Карлсона, посвященный клещам и болезни Лайма. В эфире передачи журналист обсудил проблему распространения заболевания с автором медицинских книг Крис Ньюби, которая связала такую тенденцию с тем, что, по ее словам, Соединенные Штаты создают биологическое оружие.

В описании выпуска передачи, опубликованного 18 мая, указано, что Tucker является совместным проектом канала «Россия 24» и «Карлсон ТВ» — проекта, который занимается переводом и озвучкой американских политических шоу. При этом аналогичный ролик без русского перевода доступен на YouTube-канале журналиста и выпущен 10 мая.

Ранее Карлсон назвал вопрос, который он планировал задать президенту России Владимиру Путину, но исключил из общего списка. Журналист рассказал, что собирался спросить у российского лидера, почему в Кремле отсутствуют темнокожие сотрудники.

Интервью Путина Карлсону было опубликовано в ночь на 9 февраля. Беседа главы государства с американским журналистом продолжалась два часа шесть минут. В ходе встречи они обсудили ход конфликта России и Украины, а также поговорили об участии США в военных действиях.