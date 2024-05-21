На Украине пожаловались на резкое падение уровня донатов для ВСУ

Украинская актриса Мартынюк пожаловалась на резкий спад уровня донатов для ВСУ

В последнее время зафиксирован резкий спад уровня донатов (пожертвований) для Вооруженных сил Украины (ВСУ). На это в эфире канала «Ми-Украiна» пожаловалась актриса и волонтер Алла Мартынюк, отрывок интервью публикует издание «Страна» в Telegram-канале.

«Это большая проблема. Есть проблемы и с бизнесами, которые помогали. Люди испуганы, устали, у многих уже нет денег, донатят одни и те же — я наблюдаю, это более средний сегмент», — объяснила Мартынюк.