На Украине на вечер помощи ВСУ потратили больше, чем смогли на нем собрать

Организаторы благотворительной вечеринки во Львове собрали на дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ) меньше, чем потратили на организацию мероприятия, передает Lviv.media.

«Гости благотворительного вечера, организованного глянцевым журналом "Пьемонт" (...) пожертвовали на закупку дронов для 80-й Галицкой десантно-штурмовой бригады 115 тысяч гривен (3 тысячи долларов). За эти деньги купили 7 FPV дронов», — говорится в опубликованном материале.

По информации издания, аренда зала, в котором проходил вечер, стоила 7 тысяч долларов, гонорар исполнителей и ведущего составили 5,1 тысячи долларов, а стоимость фуршета — 6,4 тысячи долларов.

«На развлечения для элиты потратили сумму, за которую можно было бы купить не менее 60 FPV-дронов», — заключило издание.

Ранее газета The New York Times со ссылкой на украинских военных сообщила, что поток пожертвований ВСУ замедляется из-за усталости общественности от конфликта.