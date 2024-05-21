На Wildberries начали продавать автомобили Lada

Wildberries: автомобили Lada стали доступны для покупки в Волгоградской области

На российском маркетплейсе Wildberries начали продавать машины Lada. Первыми автомобили отечественного производителя смогут приобрести жители Волгоградской области, сообщает ТАСС.

На первом этапе сотрудничества маркетплейса и российского автозавода Lada доступны к покупке лишь в одном регионе. Однако Wildberries хочет возглавить тренд, когда клиенты готовы приобретать машины онлайн.

«Я рада, что ведущие автопроизводители тоже верят в развитие дистрибуции через маркетплейсы и готовы инвестировать в это направление», — отметила гендиректор маркетплейса Татьяна Бакальчук.

По словам вице-президента по продажам и маркетингу «АвтоВАЗа» Дмитрия Костромина, одним из ключевых направлений стратегии развития продаж производителя является усиление программы онлайн-покупки. Компания намерена добиться присутствия в городах-миллионниках — для продажи машин на Wildberries разработают специальные условия покупки.

Сейчас в наличии на маркетплейсе есть все представленные модели бренда. Договор купли-продажи подписывается и передается покупателю перед выдачей автомобиля. На купленный транспорт распространяется гарантия официального дилера.

В середине мая «АвтоВАЗ» возобновил производство популярной модели Lada Largus, которое было остановлено два года назад из-за отсутствия комплектующих. Выпуск наладили на заводе в Ижевске. До начала боевых действий на Украине модель выпускали в Тольятти, сейчас там хотят запустить сборку представительского седана Lada Aura, выпуск которого намечен на осень.