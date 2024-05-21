Названы российские курорты с самой дешевой арендой жилья на лето

Ейск и Витязево вошли в топ российских курортов с самой дешевой арендой жилья

Ейск, Витязево и Новороссийск вошли в топ российских курортов с самой дешевой посуточной арендой жилья летом. Соответствующие данные озвучили аналитики онлайн-сервиса бронирования «Суточно.ру», исследование которых поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что в Ейске арендовать жилье можно за 3,1 тысячи рублей в сутки, а в Витязево и Новороссийске — за 3,9 тысячи рублей в сутки.

Аналитики также назвали отечественные курорты с самой дорогой арендой жилья на лето. В него включили Зеленоградск (6,6 тысячи рублей в сутки), Светлогорск (5,7 тысячи рублей в сутки), Сочи (5,7 тысячи рублей в сутки), Геленджик (5,6 тысячи рублей в сутки), Ялту (4,4 тысячи рублей в сутки), Лазаревское (4,4 тысячи рублей в сутки) и Анапу (4 тысячи рублей в сутки).

Кроме того, в исследовании говорится, что в среднем россияне бронируют жилье на курортах на восемь дней и платят за него около 39,7 тысячи рублей, в то время как летом 2023 года их траты были меньше на 10 процентов и составляли 35,9 тысячи рублей.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, что летом 2024 года отечественные туристы массово устремились в Турцию. Они стали в два раза чаще бронировать туры в курортную страну.

