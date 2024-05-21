Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
14:31, 21 мая 2024Путешествия

Названы российские курорты с самой дешевой арендой жилья на лето

Ейск и Витязево вошли в топ российских курортов с самой дешевой арендой жилья

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Ейск, Витязево и Новороссийск вошли в топ российских курортов с самой дешевой посуточной арендой жилья летом. Соответствующие данные озвучили аналитики онлайн-сервиса бронирования «Суточно.ру», исследование которых поступило в распоряжение «Ленты.ру».

Уточняется, что в Ейске арендовать жилье можно за 3,1 тысячи рублей в сутки, а в Витязево и Новороссийске — за 3,9 тысячи рублей в сутки.

Аналитики также назвали отечественные курорты с самой дорогой арендой жилья на лето. В него включили Зеленоградск (6,6 тысячи рублей в сутки), Светлогорск (5,7 тысячи рублей в сутки), Сочи (5,7 тысячи рублей в сутки), Геленджик (5,6 тысячи рублей в сутки), Ялту (4,4 тысячи рублей в сутки), Лазаревское (4,4 тысячи рублей в сутки) и Анапу (4 тысячи рублей в сутки).

Кроме того, в исследовании говорится, что в среднем россияне бронируют жилье на курортах на восемь дней и платят за него около 39,7 тысячи рублей, в то время как летом 2023 года их траты были меньше на 10 процентов и составляли 35,9 тысячи рублей.

Ранее в Российском союзе туриндустрии рассказали, что летом 2024 года отечественные туристы массово устремились в Турцию. Они стали в два раза чаще бронировать туры в курортную страну.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Черняк
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего командующего 58-й армией Вооруженных сил России арестовали

      Москвичка обнаружила в унитазе удава

      Стало известно о ликвидации участника группировки «Кракен» в зоне СВО

      Объявился еще один наследник Мордюковой

      Терроризировавшая российский город обезьяна оказалась пьяной

      Названа цель выравнивания линии фронта под Харьковом

      В Германии захотели увеличить военную помощь Украине

      Россиян предостерегли от употребления хлеба с тремя блюдами

      Еще одному фигуранту избрали меру пресечения по делу о торговле приемными детьми

      В ООН ушли от ответа о причине замалчивания ударов Украины по Белгороду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше