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19:42, 14 мая 2024Путешествия

Россияне массово устремились на курорты Турции летом

РСТ: россияне стали чаще бронировать туры в Турцию летом 2024 года

Фото: Анна Майорова / «Лента.ру»

Летом 2024 года российские туристы массово устремились в Турцию — соотечественники стали в два раза чаще бронировать туры в курортную страну. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Российский союз туриндустрии (РСТ).

По информации сервиса «Слетать.ру», наиболее востребованы у россиян Аланья (24 процента), Кемер (23 процента), Сиде (17 процентов), Белек (10 процентов) и Анталья (пять процентов).

Ранее российские туристы, направлявшиеся в Турцию, застряли в аэропорту на 10 часов. Непредвиденная ситуация произошла с пассажирами авиакомпании Azur Air, летевшими из Тюмени в Анталью.

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      Марк Успенский
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