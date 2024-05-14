Направлявшиеся в Турцию россияне застряли в аэропорту на 10 часов

Летевшие в Анталью пассажиры Azur Air застряли в аэропорту Тюмени на 10 часов

Российские туристы, направлявшиеся в Турцию, застряли в аэропорту на 10 часов. Об этом пишет Ura.ru.

Непредвиденная ситуация произошла с пассажирами авиакомпании Azur Air, летевшими из Тюмени в Анталью. Изначально самолет должен был отправиться на излюбленный курорт россиян в 04:05 по местному времени (02:05 по московскому времени) 14 мая. Однако вылет перенесли на 14:00 (12:00 по московскому времени).

Отмечается, что такая длительная задержка рейса была связана с отсутствием резервного борта у перевозчика на случай поломки основного.

Ранее сотни направлявшихся в Таиланд россиян застряли в аэропорту Екатеринбурга на 12 часов. Ожидалось, что лайнер отправиться в азиатскую страну в 04:20 13 мая, однако вылет пришлось перенести на 16:30.

