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16:39, 21 мая 2024Наука и техника

Создатель iPhone предложил переименовать смартфон Apple

Придумавший название iPhone маркетолог предложил переименовать смартфоны Apple

Фото: Daniel Romero / Unsplash

Работавший над созданием iPhone и других продуктов Apple маркетолог Кен Сигалл предложил компании переименовать свои смартфоны. Об этом Сигал сообщил в интервью изданию Wired.

Сигалл был креативным директором рекламного агентства, которое основатель Apple Стив Джобс неоднократно нанимал для продвижения продуктов. Считается, что Кен Сигалл придумал приставку i в названии гаджетов — iPhone, iPad и прочих. В разговоре с журналистами медиа Сигалл заявил, что Apple пора отказаться от этого названия.

По словам специалиста, i в названии устройств говорило о том, что они работают с интернетом (internet). Маркетолог заметил, что в настоящее время эта приставка не имеет смысла, так как все современные гаджеты подключены к интернету. «Возможно, найдутся эксперты по маркетингу, которые скажут, что Apple сошла бы с ума, если бы отказалась от этой приставки», — подытожил Сигалл.

Журналисты Wired отметили, что Apple постепенно отказывается от приставки i. За последние годы она выпустила несколько новых устройств, которые не имеют ее в названии, — например, Apple Watch, AirPods и Vision Pro.

В конце мая журналистам издания The Information стало известно о планах корпорации Apple относительно iPhone 17. Девайс должен оказаться самым дорогим iPhone в истории.

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      Андрей Ставицкий
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