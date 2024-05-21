Создатель iPhone предложил переименовать смартфон Apple

Придумавший название iPhone маркетолог предложил переименовать смартфоны Apple

Работавший над созданием iPhone и других продуктов Apple маркетолог Кен Сигалл предложил компании переименовать свои смартфоны. Об этом Сигал сообщил в интервью изданию Wired.

Сигалл был креативным директором рекламного агентства, которое основатель Apple Стив Джобс неоднократно нанимал для продвижения продуктов. Считается, что Кен Сигалл придумал приставку i в названии гаджетов — iPhone, iPad и прочих. В разговоре с журналистами медиа Сигалл заявил, что Apple пора отказаться от этого названия.

По словам специалиста, i в названии устройств говорило о том, что они работают с интернетом (internet). Маркетолог заметил, что в настоящее время эта приставка не имеет смысла, так как все современные гаджеты подключены к интернету. «Возможно, найдутся эксперты по маркетингу, которые скажут, что Apple сошла бы с ума, если бы отказалась от этой приставки», — подытожил Сигалл.

Журналисты Wired отметили, что Apple постепенно отказывается от приставки i. За последние годы она выпустила несколько новых устройств, которые не имеют ее в названии, — например, Apple Watch, AirPods и Vision Pro.

В конце мая журналистам издания The Information стало известно о планах корпорации Apple относительно iPhone 17. Девайс должен оказаться самым дорогим iPhone в истории.