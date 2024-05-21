Обнаружен оборудованный для изнасилований фургон

Оборудованный для изнасилований фургон обнаружен в Лос-Анджелесе

В американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, арестован владелец фургона, оборудованного для изнасилований. Об этом сообщает Fox 11.

40-летнего Эдуардо Сарабию обвиняют в сексуальном насилии над двумя женщинами. Предполагается, что мужчина забирал жертв с железнодорожной станции и вывозил их на фургоне в местность без сотовой связи, где и совершал преступления.

Полиция узнала о произошедшем благодаря первой жертве, которой удалось сбежать от насильника. Его автомобиль обнаружили недалеко от Анджелеского национального леса. В фургоне, помимо Сарабии, находилась похищенная им 26-летняя девушка.

Мужчину арестовали. Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон предположил, что от насильника пострадали многие женщины, и призвал их связаться с правоохранительными органами.

Изъятый у Сарабии фургон 2015 года, который прозвали «темницей для изнасилований на колесах», не имеет окон в задней части. Как пишет Daily Star, внутри автомобиля Ford Transit были обнаружены презервативы, веревки и даже детские игрушки. Кроме того, там был матрас и были спрятаны несколько телефонов и жестких дисков. В кузове была установлена металлическая перегородка, запирающаяся снаружи. Полиция считает, что в этой клетке Сарабия держал своих жертв.

Мужчина является нелегальным мигрантом из Мексики. Сейчас он находится под стражей без права выйти из-под нее, выплатив залог. Заседание суда по его делу назначено на конец июня.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина трижды изнасиловал возлюбленную и скрывался 19 лет. Его арестовали за преступление, совершенное в 2005 году.