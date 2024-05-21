Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
03:33, 21 мая 2024Из жизни

Обнаружен оборудованный для изнасилований фургон

Оборудованный для изнасилований фургон обнаружен в Лос-Анджелесе

Фото: Ground Picture / Shutterstock / Fotodom

В американском городе Лос-Анджелес, штат Калифорния, арестован владелец фургона, оборудованного для изнасилований. Об этом сообщает Fox 11.

40-летнего Эдуардо Сарабию обвиняют в сексуальном насилии над двумя женщинами. Предполагается, что мужчина забирал жертв с железнодорожной станции и вывозил их на фургоне в местность без сотовой связи, где и совершал преступления.

Полиция узнала о произошедшем благодаря первой жертве, которой удалось сбежать от насильника. Его автомобиль обнаружили недалеко от Анджелеского национального леса. В фургоне, помимо Сарабии, находилась похищенная им 26-летняя девушка.

Мужчину арестовали. Окружной прокурор Лос-Анджелеса Джордж Гаскон предположил, что от насильника пострадали многие женщины, и призвал их связаться с правоохранительными органами.

Изъятый у Сарабии фургон 2015 года, который прозвали «темницей для изнасилований на колесах», не имеет окон в задней части. Как пишет Daily Star, внутри автомобиля Ford Transit были обнаружены презервативы, веревки и даже детские игрушки. Кроме того, там был матрас и были спрятаны несколько телефонов и жестких дисков. В кузове была установлена металлическая перегородка, запирающаяся снаружи. Полиция считает, что в этой клетке Сарабия держал своих жертв.

Материалы по теме:
Монстр из ниоткуда Пропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
Монстр из ниоткудаПропавшую школьницу 20 лет искали по всей Франции. Поиски внезапно привели к серийному убийце
2 октября 2020
80 дней в подвале ужасов. Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
80 дней в подвале ужасов.Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
20 августа 2022

Мужчина является нелегальным мигрантом из Мексики. Сейчас он находится под стражей без права выйти из-под нее, выплатив залог. Заседание суда по его делу назначено на конец июня.

Ранее сообщалось, что в Таиланде мужчина трижды изнасиловал возлюбленную и скрывался 19 лет. Его арестовали за преступление, совершенное в 2005 году.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Юткина
      Обсудить
      Последние новости

      Совбез ООН отклонил резолюцию России о предотвращении гонки вооружений в космосе. Против инициативы Москвы выступили США

      В Белоруссии начали арестовывать имущество оппозиционеров

      Обнаружен оборудованный для изнасилований фургон

      Россиянка побывала в Таиланде и назвала плюсом отдыха отсутствие китайцев

      МАГАТЭ оценило ситуацию на Запорожской АЭС

      Тайвань назвал сумму финансовой поддержки Украины

      В Конгрессе США забили тревогу из-за угрозы отказа от доллара

      В ООН продолжат считать Зеленского главой Украины

      Очевидцы рассказали о «люстрах» в небе над Харьковской областью

      В США испугались возможной реакции Ирана на смерть Раиси

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше