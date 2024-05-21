Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:08, 21 мая 2024Силовые структуры

Обвиняемой в экстремизме российской журналистке продлен арест

Суд продлил арест журналистки Sota Vision Фаворской до 3 августа

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Басманный суд Москвы по ходатайству следственных органов продлил срок ареста журналистки издания Sota Vision (признано Минюстом России иноагентом) Антонины Фаворской (настоящая фамилия — Кравцова), обвиняемой в экстремизме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 3 августа 2024 года. Фаворская обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ. Ее арестовали 29 марта.

Фаворская была задержана на выходе из спецприемника в деревне Сахарово, где провела 10 суток под административным арестом за неповиновение сотруднику полиции, уточняет РИА Новости.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме сменили главу комитета по делам национальностей. Занимавший пост депутат со скандалом засудил ветерана СВО

      Иностранный футболист «Динамо» назвал недостающие вещи с родины

      Россиянин завел в подъезд ЖК двухлетнюю девочку, бросил одну и попал на видео

      В Москве на видео сняли гейзер высотой в семь этажей

      Новые Volga оказались перелицованными китайскими автомобилями

      Сослуживцы рассказали о настроении экс-командующего 58-й армией до задержания

      Россиянам назвали новую причину подорожания китайских автомобилей

      Зеленский вновь призвал США и ЕС разрешить бить западным оружием по России

      Российский завод построит 199 катеров для МЧС

      Зеленский рассказал о стремлении Запада сохранить связи с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше