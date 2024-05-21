Обвиняемой в экстремизме российской журналистке продлен арест

Суд продлил арест журналистки Sota Vision Фаворской до 3 августа

Басманный суд Москвы по ходатайству следственных органов продлил срок ареста журналистки издания Sota Vision (признано Минюстом России иноагентом) Антонины Фаворской (настоящая фамилия — Кравцова), обвиняемой в экстремизме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде содержания под стражей продлена до 3 августа 2024 года. Фаворская обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 282.1 («Участие в экстремистском сообществе») УК РФ. Ее арестовали 29 марта.

Фаворская была задержана на выходе из спецприемника в деревне Сахарово, где провела 10 суток под административным арестом за неповиновение сотруднику полиции, уточняет РИА Новости.