Обыски в уральских подразделениях МВД и ФНС закончились задержаниями

На Урале силовики задержали глав УЭБиПК ГУ МВД Дьякова и УФНС Логинова

У главного борца с коррупцией в Свердловской области прошли обыски

Начало событий в новости У главного борца с коррупцией в Свердловской области прошли обыски

В Екатеринбурге сотрудники правоохранительных органов задержали руководителей региональных управлений — экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России Андрея Дьякова — и Федеральной налоговой службы (ФНС) Сергея Логинова. Об этом сообщает ТАСС.

Третий задержанный является сотрудником МВД. Они проходят по уголовному делу, в рамках которого силовики провели обыски.

В чем подозреваются задержанные, пока неизвестно. По предварительным данным, дело может быть связано с прошедшими в марте обысками в «Клевер Парке» и задержанием Анастасии Чернецкой — бывшей жены сына экс-главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Она обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Дьяков был назначен на должность начальника УЭБиПК лишь в январе. Логинов руководит свердловским подразделением ФНС с декабря 2011 года.