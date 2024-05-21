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11:02, 21 мая 2024Силовые структуры

У главного борца с коррупцией в Свердловской области прошли обыски

На Урале у начальника УЭБиПК свердловского ГУ МВД России Дьякова прошли обыски
Начало событий в новости В мэрии Екатеринбурга проводится обыск

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

На Урале, в Екатеринбурге, у начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России по Свердловской области Андрея Дьякова прошли обыски. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Уточняется, что обыски прошли сразу у трех высокопоставленных силовиков — начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) областного ГУ МВД полковника Андрея Дьякова, начальника свердловского УФНС Сергея Логинова, а также еще у одного сотрудника полиции.

По словам источника, кроме Логинова и Дьякова сегодня в семь утра пришли к одному из полицейских. У него майорские погоны. В его доме и в гараже прошли обыски. У него супруга, кстати, тоже работает в правоохранительных органах. Предположительно, все трое мужчин задержаны. — Сказал источник.

Telegram-канал 66.RU со ссылкой на неких собеседников сообщает, что пока о задержании самого Дьякова речь не идет. Так же о его месте нахождения пока не известно.

По неподтвержденной информации, интерес силовиков к личности главного борца с коррупцией Свердловской области Дьякова может быть вызван в связи с прошедшими в марте обысками в «Клевер Парке» и задержание Анастасии Чернецкой — бывшей жены сына экс-главы Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. Она обвиняется в особо крупном мошенничестве.

Обыски в мэрии Екатеринбурга прошли в 2009 году.

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      Анна Габай
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