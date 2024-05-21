Оценена вероятность ливней в Москве

Метеоролог Ильин: москвичам не стоит ждать ливней 21 мая

Во вторник, 21 мая, Москву накроют дожди, однако ожидать ливней не стоит. Вероятность мощных осадков в столице оценил метеоролог Александр Ильин, передает «360».

«Через Москву пройдет холодный фронт, местами выпадет дождь. Каких-то ливневых залпов ждать не стоит, опасаться подтоплений — тоже», — рассказал эксперт. По его словам, осадки пройдут с 13:00 до 17:00. При этом ветер усилится до 10-15 метров в секунду, а температура воздуха повысится до 27 градусов тепла.

Ильин также предупредил, что в среду и четверг температура в Москве понизится, однако к концу недели похолодание закончится. В субботу и воскресенье воздух прогреется до 25-27 градусов. Осадки ожидаются только во вторник.

Ранее в Новосибирске прошел дождь с сильным градом. Кадры затопленных улиц города появились в сети.