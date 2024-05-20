Появились кадры дождя с градом в российском городе

Дождь с градом в Новосибирске сняли на видео

В Новосибирске прошел шторм с сильным градом, после которого улицы города оказались затоплены. Очевидцы поделились кадрами с последствиями непогоды на YouTube.

На одном из видео автомобили передвигаются по полностью залитым дождевой водой дорогам. На другом ролике крупный град падает на машины. Автор ролика за кадром отмечает, что автомобили получат повреждения. Судя по фото местных жителей, градины сравнимы по размеру с пятирублевыми монетами.

Ранее синоптики предупредили жителей Ленинградской области о возможном приходе заморозков.