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10:32, 21 мая 2024Мир

Пассажиры разбившегося вертолета Раиси должны были лететь на другом вертолете

Türkiye: главы МИД Ирана Абдоллахияна не должно было быть на борту с Раиси

Фото: West Asia News Agency / Reuters

Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян и другие пассажиры вертолета президента страны Ибрахима Раиси должны были лететь в другом вертолете. Об этом со ссылкой на представителей иранских спецслужб сообщает турецкая газета Türkiye.

По информации источников, Абдоллахияна, губернатор иранской провинции Восточный Азербайджан Малика Рахмети и аятоллу провинции Тебриз Али Хашима посадили в вертолет в самый последний момент. Отмечается, что вертолет был оснащен геотрекерами и пилотировался опытными военными летчиками.

19 мая вертолет, перевозивший Раиси, потерпел крушение. В результате аварии не выжил ни один из пассажиров воздушного судна. В стране объявлен пятидневный траур, должность президента до выборов занял вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

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      Виктория Кондратьева
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