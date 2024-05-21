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18:23, 21 мая 2024Мир

Пентагон признал сложности в координации союзников для помощи Украине

Генинспектор Пентагона признал сложности в координации союзников для помощи ВСУ

Фото: Thomas Peter / Reuters

Сложности в координации между западными союзниками затрудняют эффективные поставки военной помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщается в отчете генинспектора Пентагона, пишет РИА Новости.

«Проверка выявила, что, хотя минобороны координировало на нескольких уровнях запросы Украины о военной технике и помощи со странами-партнерами, проблемы затрудняли координацию», — признали в американском оборонном ведомстве.

Ранее глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс заявил, что поставил бы деньги на победу Украины. По словам министра, он не сомневается, что Западу необходимо и далее поддерживать Украину и не допускать уступок со стороны Киева.

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      Виктория Кондратьева
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