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14:58, 21 мая 2024Культура

Певица Валерия раскрыла свой самый безрассудный поступок

Певица Валерия назвала полет на параплане своим самым безрассудным поступком

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Российская певица Валерия раскрыла, какой поступок считает самым неожиданным и безрассудным в своей жизни. Ее цитирует журнал Hello!

Исполнительница призналась, что боится высоты, но однажды решила совершить полет на параплане. «Я знала, что мой сын очень этого хотел, и в день его рождения сказала мужу: "Быстро звони, договаривайся, пока я не передумала!"» — рассказала она.

По словам певицы, для этого они отправились на гору высотой 1800 метров. «Для меня это было испытание. Меня муж отговаривал как мог, говорил, что риски неоправданные. Но я понимала, что это надо сделать», — добавила она.

Ранее Валерия объяснила причину отсутствия мужчин в жизни телеведущей и исполнительницы Ольги Бузовой.

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      Варвара Кошечкина
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